Fulgur Tuscania, torna bomber Scatena

VITERBO - "Dopo la conferma del mister Andrea Capotosto e del suo staff Tecnico Dirigenziale iniziano i primi movimenti in casa Fulgur Tuscania. Dopo aver ufficializzato il ritorno del bomber e tuscanese doc Marco Scatena, la società del Presidente Vittorio Napoli, a breve annuncerà altri colpi in entrata e comunicherà alla stampa le conferme per la stagione sportiva 2019/2020". Questo si legge sul sito ufficiale della Fulgur Tuscania, che dunque promette scintille in vista della prossima stagione di Prima Categoria laziale.

TUTTO SUI DILETTANTI LAZIO