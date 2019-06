Pomezia fuori con onore dai playoff, Gamboni: "Alla pari del Mestre, anzi..."

POMEZIA - In un Francesco Baracca pieno da scoppiare, il pareggio tra Pomezia e Mestre basta ai primi: è promozione inSerie D in un tripudio di bandiere arancionere. Ma il Pomezia di certo non può dirsi vinto, come ci tiene a specificare Tommaso Gamboni: "Siamo usciti tra gli applausi e la paura del Mestre visto che nelle due circostanze il Pomezia ha dimostrato di essere pari, se non qualcosa in più della diretta avversaria. Chi ci dava per morti, finiti e spacciati spero tanto ci abbia visto giocare e se lo ha fatto si è ricreduto. Oltre grandi uomini e un gruppo importante si è vista una grossa squadra! Ma noi lo sapevamo già”.

