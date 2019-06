Trastevere, Cardillo si svincola

ROMA - Andrea Cardillo saluta il Trastevere. Il centravanti classe 1992, autore di un'ottima stagione con gli amaranto (35 presenze, 11 gol e 4 assist) ha deciso di non rinnovare l’attuale contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Arrivato al Trastevere nell'estate 2017, l'ex Flaminia, Fondi e Rieti vanta tanti estimatori, non solo in serie D: può essere un affare per parecchie squadre.

TUTTO SUI DILETTANTI LAZIO