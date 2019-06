Città di Anagni, ufficiale: confermato Cardinali

ANAGNI - Il Città di Anagni riparte confermando uno dei suoi punti fermi. È ufficiale, infatti, la riconferma del capitano e anagnino Francesco Cardinali. Lo comunica la società con questo comunicato: "Il Città di Anagni Calcio è lieta di annunciare, con grande piacere, la riconferma del capitano e anagnino doc, Francesco Cardinali anche per la prossima stagione. Il calcio è tornato grande nella nostra città anche grazie al suo contributo. In bocca al lupo bomber per uno nuovo grande campionato con i nostri amati colori".