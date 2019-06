Flaminia, otto conferme in casa rossoblu

CIVITA CASTELLANA - Otto giocatori confermati e tre promossi dalle giovanili nella rosa della Flaminia edizione 2019-2020. Si tratta di Gian Marco Staffa, jolly difensivo classe 2001, 21 presenze nella scorsa stagione; Flavio Modesti, difensore classe 2000, 19 presenze; Riccardo Gnignera, difensore, classe 1999, 24 partire con la maglia rossoblù e un gol; Gian Marco Carta, difensore classe 91, 35 presenze e sei gol, che con questa conferma taglia il traguardo della terza stagione di fila alla Flaminia; Cristian Montesi, classe 1999, portiere, Nicolò Mignone, centrocampista classe 2000 che la Ternana ha deciso di farlo restare a Civita per consentirgli di maturare. Della lista dei riconfermati fanno parte anche Matteo Giovannetti, civitonico doc, classe 2001 centrocampista che ha scelto di restare, nonostante le richieste arrivate da società professioniste; il rumeno Dorin Sirbu (99) che ha giocato sei partite in serie D realizzando una rete. Promossi dalla Juniores Nazionale, Walter Stentella centrocampista, classe 2001, Alessio Buffolino, difensore classe 2001, Mattia Nilo classe 2001 portiere anche lui di Civita Castellana.

La benedizione di patron Bravini

“Con queste conferme – ha detto il presidente Francesco Bravini – diamo continuità al nostro progetto e siamo certi di aver dato fiducia a ragazzi che meritano di essere tra gli artefici della prossima stagione poiché sono in sintonia con i nostri programmi”. Per il diesse Gigi Coni il lavoro non è finito : “Siamo in fase di valutazione per altri che verranno contattati nei prossimi giorni per le conferme. Per quanto riguarda i nuovi innesti abbiamo preso in considerazione tre o quattro elementi ed è probabile che nella prossima settimana si chiuda il cerchio”.

