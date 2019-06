Monterosi, ufficiale il ritorno di Costantini

MONTEROSI - Tramite un comunicato, il Monterosi ha annunciato che "Dopo David D’Antoni ritorna a Monterosi anche l’ex capitano Andrea Costantini. Tre stagioni da leader, una Eccellenza stravinta ed una serie C sfiorata (quasi 100 presenze). La storia tra il centrocampista ed il club biancorosso da oggi si arricchirà di nuovi capitoli. Fortemente voluto anche dal presidente Luciano Capponi, Costantini è pronto ad abbracciare di nuovo il Monterosi". Queste le prime dichiarazioni: “È un piacere ritornare, sicuramente con l’avvento di D’Antoni sono stato più invogliato. La scelta è stata difficile perché di richieste ne ho avute molte ma al ha vinto il cuore. Ringrazio Matrigiani perché alla Vis Artena sono stato benissimo. Ci siamo salutati da uomini veri. A Monterosi ho lasciato qualcosa in sospeso, vorrei chiudere un cerchio. Ripartiamo da zero, quello che è stato fatto tre quattro anni fa non si potrà più ricreare. Cambia il tempo, i giocatori ed i campionati. Bisognerà sicuramente fare meglio dello scorso anno. Fascia a Gasperini? Mi rimetto a Gianmatteo. Nessun problema, il Monterosi avrà la fortuna di avere due capitani nello spogliatoio”.