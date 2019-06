Ostiamare, arrivano Petrini e Mastropietro

OSTIA - L'Ostiamare, tramite un comunicato, ha annunciato ("dopo l'arrivo di 4 preziosi innesti ex SFF Atletico"), l'arrivo di "altri due calciatori. Parliamo di Andrea Petrini, talentuoso esterno d'attacco classe '97, e Alan Mastropietro, possente centravanti classe '95". "Questo è l'ultimo treno che ho a disposizione e non voglio sprecarlo", queste le parole di Andrea Petrini, lo scorso anno all' Ottavia: "Diciamo che avrei potuto fare molto di più, ma che spesso non sono riuscito ad abbinare "la testa alle gambe", ma ora ho tanta voglia di riscatto, e di sfruttare questa chance importante, in una piazza come Ostia, dal tifo caldo e coinvolgente. Sono felice di ritrovare il mister, spero di poter dare un contributo importante e di lavorare bene, senza essere frenato da qualche infortunio". Tanta voglia di far bene anche nelle parole di un altro acquisto dell' Ostiamare, che avrà il compito di fare gol, Alan Mastropietro: "Si, diciamo che la bellissima novità, nella mia vita, della nascita di mio figlio mi ha portato a fare una scelta familiare importante. Ho deciso di dare una mano alla squadra del mio quartiere, il Pian due Torri e a mister Ranaldi". Ora ho voglia di riprendermi categorie importanti e sono pronto a dare il mio contributo a Ostia con la maglia biancoviola. Sarà il campo, come sempre, a parlare, bisogna lavorare e dare tutto".