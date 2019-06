Fulgur Tuscania, due conferme: Provenzano e Pacini

Viterbo - In casa Fulgur Tuscania è ancora tempo di conferme. La compagine allenata da Andrea Capotosto, infatti, potrà contare anche l'anno prossimo su Alessio Provenzano e Andrea Pacini, entrambi attaccanti e classe '97. Lo annuncia la società con questa nota ufficiale: "Arrivano altre due conferme in casa Tuscania. Il genio, la classe e la fantasia in uno e la tecnica, la forza fisica e la potenza in un altro. La Fulgur è lieta di comunicare che i due attaccanti classe 97, Alessio Provenzano e Andrea Pacini, faranno parte della rosa a disposizione del Mister Andrea Capotosto anche per la prossima stagione sportiva 2019/2020".