Nuovo Maccarese, Fascione dice addio: "Mi godo l'estate e aspetto una chiamata"

MACCARESE - Antonio Fascione non è più l’allenatore del Nuovo Maccarese: dopo una grande stagione nel girone D di Prima Categoria e la conquista del titolo di Promozione, il tecnico di Fiumicino infatti, chiuso il rapporto con il club biancoceleste, non per sua volontà ma per scelte societarie. Fascione, prima al fianco di Raffaele Scudieri come vice allenatore allo Sporting Città di Fiumicino, ha continuato la sua carriera di tecnico sulla panchina del Passoscuro, in Prima Categoria, per due stagioni, per poi esordire lo scorso anno nel campionato di Promozione con la Pescatori Ostia guidando la squadra fino alla semifinale di Coppa Italia. “Sono soddisfatto per la vittoria del campionato e per la conquista del titolo di Promozione – il mister – Ringrazio i giocatori e il mio staff per la stupenda stagione vissuta insieme. Ora penso solo a godermi l’estate con la mia famiglia, ovviamente sperando in una nuova chiamata”.

