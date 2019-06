Fortitudo Nepi: è separazione con il tecnico Salvitti

NEPI - Separazione, consensuale tra la Fortitudo Nepi e il tecnico Salvitti: la comunicazione in una nota del club: "La Fortitudo Nepi e mister Stelio Salvitti in maniera consensuale si separano; la decisione, arrivata nella giornata odierna, non compromette in alcun modo il rapporto di stima e ammirazione reciproca. La società ringrazia infinitamente mister Stelio ed il suo stretto collaboratore Riccardo Ponzianelli per quanto fatto (ed è stato tanto) in questi mesi insieme e si augura, visto lo spessore tecnico e umano, che questo sia solo un arrivederci".