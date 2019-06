Borgo S. Martino, prosegue l'allestimento della rosa

CERVETERI - Il diesse Discepolo ha cominciato i primi colloqui, a Borgo San Martino si vuole allestire una formazione competitiva per la prossima stagione. Vincere il campionato di Prima categoria e tra i desideri dei dirigenti gialloneri, pronti ad investire in una squadra composta da giocatori locali che oltre a conoscersi, hanno avuto esperienze di campionati vinti. Tra i nomi in agenda ce ne sono diversi che la categoria la conoscono a menadito e il diesse dovrà battere la concorrenza di squadra di Promozione. Le riserve sull'allenatore non state sciolte e a quanto pare sono in attesa di una risposta che dovrebbe arrivare a breve. Dopodichè si inzierà a lavora sul fronte mercato, in sintonia con il neo allenatore. Intanto il Borgo San Martino grazie al main sponsr Grande Impero ha organizzato un amicheole per beneficienza il 29 giugno al Galli di Cerveteri. In campo la formazione dell'All Star composta da personaggi dello sport e spettacolo. L'incasso sarà destianto ad aiutare persone afflitte da malattie rare e in questi giorni la società sta promuovendo l'evento nel litorale. L'obiettivo è raccogliere fondi utili per aiutare chi si trova in condizioni non favorevoli.