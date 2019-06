Flaminia, confermato il centrocampista Lazzarini

CIVITACASTELLANA - La Flaminia Calcio Civita Castellana sceglie la continuità. Il capitano Francesco Lazzarini, centrocampista, classe 1990, è stato confermato dalla società rossoblù per la terza stagione consecutiva.

Per il giocatore, il prossimo è anche il settimo campionato che giocherà con la maglia della formazione civitonica, dove ha collezionato fino ad ora 150 presenze e realizzato 12 reti. E’ bastata una stretta di mano tra i giocatore, il presidente del sodalizio civitonico Francesco Bravini e il patron Augusto Ciarrocchi per raggiungere l’accordo. “Restare a giocare a Civita che è la mia città – dice Lazzarini – è prima di tutto motivo d’orgoglio. Ringrazio il presidente Bravini, il patron Ciarocchi, il tecnico Punzi, e il diesse Coni per la fiducia che mi hanno accordato. Sono pronto e motivato per contribuire a migliorare la classifica della stagione passata”. Ingaggiato anche Manuel Panini, classe 1983, che nella passata stagione ha giocato nell’Albalonga. Il difensore dopo otto stagioni è tornato alla Flaminia Civita Castellana. Nel campionato 2011 -2012 in serie D aveva collezionando sette presenze.