Vicovaro, salutano i due Maiorani

Vicovaro - Francesco e Carlo Maiorani salutano il Vicovaro. Dopo cinque stagioni in verde-arancio, non faranno più parte della squadra. Lo ufficializza lo stesso club con una nota ufficiale: "La società verde-arancio saluta affettuosamente Francesco e Carlo Maiorani, ringraziandoli per questi splendidi 5 anni trascorsi insieme, caratterizzati da grande dedizione e profondo sentimento di appartenenza alla maglia del Vicovaro. Loro hanno saputo conferire un apporto fondamentale ed encomiabile sia sotto il profilo umano che sportivo, segnando una epoca calcistica importante per il Vicovaro, forse la più importante della storia di questo club. Si è arrivati a questa conclusione finale proprio perchè quando da entrambe le parti non si può più garantire un determinato standard professionale da una parte e progettuale dall'altra, è meglio lasciarsi al momento giusto e nel migliore dei modi. Per questi due ragazzi le porte di questa società rimarranno sempre aperte e saremo sempre pronti ad accoglierli nuovamente, anche sotto altre figure. Grazie ragazzi!".