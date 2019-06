Frascati, grande successo per la festa di fine stagione: “È solo l'inizio…”

Frascati (Rm) – Il Football Club Frascati ha chiuso ufficiosamente la stagione con la “Festa di fine anno” di giovedì scorso. I tesserati dell’agonistica e della Scuola calcio del club presieduto da Claudio Laureti e Stefano Lopapa (presenti all’appuntamento assieme a tutto lo staff dirigenziale della società frascatana) si sono ritrovati all’Otto Settembre dove hanno fatto alcune partite e giochi formando improvvisati gruppi “misti” tra grandi e piccoli. Al termine il copresidente Claudio Laureti e il responsabile del settore Scuola calcio Lorenzo Marcelli hanno voluto tracciare un bilancio della stagione al cospetto dei tanti genitori intervenuti, prospettando alcune delle novità che “bollono in pentola” in vista della prossima annata. A seguire c’è stato un piccolo rinfresco per tutti che ha concluso la giornata. “Siamo molto contenti di come sono andate le cose nella stagione appena conclusa – dice Laureti – Ma non ci accontentiamo perché siamo convinti che ci siano ancora ampi margini di crescita. Il consiglio è di continuare a seguirci perché ci saranno diverse novità interessanti per il prossimo futuro”. In realtà la stagione del Football Club Frascati non è ancora finita: ieri si è tenuto presso l’Otto Settembre il primo raduno del settore agonistico, dedicato nello specifico ai ragazzi nati nel 2003 e nel 2004 che potrebbero far parte dei nuovi gruppi Under 17 e Under 16. Un appuntamento che si ripeterà anche domani, ma pure l’1 e il 3 luglio a partire dalle ore 17,30 sempre nel principale impianto calcistico di Frascati. Oggi e giovedì 27 giugno, ma anche il 2 e il 4 luglio (col medesimo orario di partenza delle 17,30), sarà la volta dei ragazzi nati nel 2005 e 2006 che potrebbero andare a rinforzare i gruppi Under 15 e Under 14. A proposito di settore agonistico il Football Club Frascati ufficializzerà nei prossimi giorni i nomi dei tecnici che guideranno le cinque squadre giovanili (con la prima squadra, come noto, già affidata a mister Mauro Fioranelli). Ma va a gonfie vele anche la “costruzione” della nuova Scuola calcio che l’anno prossimo potrà contare anche sul “polo di Morena” del centro sportivo dei Colli Tuscolani: fino al 12 luglio prossimo, tutti i martedì e i giovedì alle ore 17 ci saranno gli Open days (completamente gratuiti) all’Otto Settembre per tutti i piccoli calciatori in età di Scuola calcio, mentre allo stesso tempo il mercoledì e il venerdì (sempre alle ore 17) la medesima possibilità sarà offerta per coloro che vorranno recarsi al centro sportivo dei Colli Tuscolani.