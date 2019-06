W3 Roma Team, Manelli confermato in panchina

Roma - Stefano Manelli resterà alla guida della W3 Roma Team anche per la prossima stagione. Il tecnico ha superato gli esami per il patentino Uefa B, come annuncia la stessa società con una nota ufficiale: "Dopo aver brillantemente superato gli esami per il patentino UEFA B, mister Stefano Manelli viene confermato alla guida tecnica della W3 Roma Team per il prossimo campionato. Già giocatore, preparatore atletico e allenatore in seconda, mister Manelli ha guidato la squadra lo scorso anno insieme a Mister Silipo ottenendo grandissimi risultati! In bocca al lupo mister!".