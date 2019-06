Ufficiale, nasce l'Asd Falaschelavinio

Lavinio - Il tanto atteso accordo, finalmente è realtà. I due patron Alberto Alessandroni ed Emilio Pasquino, hanno deciso di unire le forze e le rispettive società, Dilettanti Falasche e Lavinio Campoverde, per dar vita a una nuova realtà: Asd Falaschelavinio. Grandi sono le motivazioni e le aspettative per una realtà importante per il territorio. L’accordo prevede nei prossimi anni grossi miglioramenti anche alla struttura. La neonata società disputerà il campionato di Eccellenza mentre per quanto riguarda il settore giovanile prenderà parte ai seguenti

campionati: U 19 Juniores Regionale B, U 17 Allievi Élite, U 16 Allievi Fascia B Regionali. Giovanissimi: U 15 Fascia A Regionali, U 14 Giovanissimi Fascia B Regionali. Resta inoltre alla nuova società la scuola calcio Élite.