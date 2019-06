Passo Corese, Fioravanti lascia la società

PASSO CORESE - Sabino Fioravanti lascia il Passo Corese. Il direttore tecnico tornerà ad allenare, ma prima ha voluto ringraziare la società, attraverso i social ufficiali del Passo Corere: "Indubbiamente nasco come allenatore e sapevo esattamente che sarei tornato ad allenare in quanto il mio percorso tecnico sul corso UEFA a Roma è stato tra i punteggi più alti. Per poter sviluppare al meglio le metodologie tecniche bisogna assolutamente essere nel terreno di gioco soprattutto se hai delle concezioni calcistiche moderne che si identificano in una realta di tecnica applicata, con un perenne uso della palla, condizionando completamente l"uso abituale della tecnica, fondamento dei miei principi tattici. Ho studiato capillarmente le teorie di Cruyff , Sacchi e Guardiola e inevitabilmente per poter applicare queste teorie a mio avviso futuristiche e rivoluzionarie bisogna tornare in panchina ma volevo fortemente sedermi fuori dal campo come direttore tecnico per poter capire al meglio la struttura di una societa e quando mi hanno offerto questo ruolo ho accettato subito".

Esperienza importante

"Questa esperienza da direttore tecnico credo sia stata importantissima perche ci si rende conto di quanto impegno ci sia dietro la costruzione di una società calcistica. Abbiamo sviluppato progetti importanti come il "Nuovo Progetto Giovani" orientato verso la crescita dei ragazzi attraverso la consapevolezza di una metodologia rivolta al costante uso della palla. Abbiamo inoltre costruito un progetto sulla "Genitorialità nello sport", cercando di avvicinare garbatamente i genitori nei campi di calcio senza manifestare comportamenti invasivi che potessero così turbare l'equilibrio psicologico del loro figlio. Abbiamo ottenuto dei grandi risultati come Società. Questa esperienza da direttore tecnico è stata molto formativa e sicuramente mi aiutera in futuro nel capire ancora di più le dinamiche di una societa di calcio."

I ringraziamenti

"Naturalmente voglio ringraziare il Passo Corese calcio, questa società storica con tutti i suoi dirigenti per avermi dato una grande responsabilità, mi auguro di aver ripagato la loro fiducia"