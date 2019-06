Urbetevere, sale la febbre scudetto

ROMA - Serviva un'impresa all'Urbetevere e questa è arrivata. La formazione di Pasquale Barba ha ottenuto il pass per la finale scudetto, nella quale affronterà il Tau Altopascio, squadra toscana che nella categoria (Under 15) sa fare ottime cose. Ma i gialloblù di via della Pisana non sono da meno, anzi. Hanno dimostrato contro la Nick Bari che se vogliono possono ottenere quello che vogliono. Fare cinque gol ad una squadra che ne aveva subiti altrettanti soltanto ventiquattro ore prima non è impresa da tutti. Oltre alla maestria sul campo i 2004 in gialloblù hanno dimostrato di saper tenere i nervi saldi, non collezionando cartellini gialli che ne avrebbero precluso il passaggio del turno. Domani l'Urbetevere avrà un nuovo appuntamento con la storia, la finale scudetto. Il direttore generale Fabrizio Stazi inquadra così il momento “Negli spogliatoi i ragazzi mi hanno ricordato una frase che ci ripetiamo da inizio anno “Non vinceremo mai... nulla”. Sapevamo di meritare il passaggio del turno perché contro il Calcio Sicilia meritavamo sicuramente qualcosa in più rispetto al pareggio che poi ne è venuto fuori. Adesso ci vogliamo godere il momento, ma prima voglio fare i complimenti a questi ragazzi che hanno riportato un successo di portata storica. Siamo arrivati alla final six con una rosa ristretta, che se la sta giocando con testa e cuore. Abbiamo preso decisioni importanti durante l'anno e siamo andati avanti col gruppo. Questo ora sta pagando. Un complimento enorme va fatto quindi a Pasquale Barba e a tutto il suo staff, oltre che ai dirigenti che hanno fatto un lavoro incredibile per far amalgamare il gruppo. Ora ce la giocheremo con la consapevolezza che stiamo facendo il massimo”