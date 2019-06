Sezze, confermati Dell'Aguzzo e Rosella

SEZZE - La Vis Sezze ha annunciato le conferme di Giovanni dell'Aguzzo e di Marco Rosella. Così Dell'Aguzzo: "Sono felice di continuare a far parte della famiglia della Vis Sezze, di rimanere in una societá seria, ambiziosa e vincente! Si riparte da zero. Sono pronto e determinato per iniziare a sudare e gettare le basi per una stagione durante la quale cercheremo di fare il nostro meglio e di toglierci ancora tante altre soddisfazioni. Questi leono non sono affatto sazi: hanno ancora tanta fame! Forza Vis!". Queste le parole di Marco Rosella: "Sono molto contento del fatto che potrò indossare la maglia della Vis Sezze anche in vista della prossima stagione. Purtroppo lo scorso anno per vari motivi non ho potuto dare quello che avrei voluto per cercare di aiutare i compagni nel raggiungimento di un obbiettivo storico per tutto l'ambiente, ma spero di riscattarmi e di riuscirci durante la prossima stagione. Ringrazio tutti per la possibilità che mi è stata data di continuare ad indossare la maglia del nostro paese!". Conferme che si aggiungono a quelle di Bucciarelli, Formato, Paccarié e Antonucci. Per i saluti, invece, registrato l'addio del team manager Cristiano Marteddu.