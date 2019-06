Urbetevere, l'Under 15 è Campione d'Italia

San Marino - L'Urbetevere è Campione d'Italia Under 15. I ragazzi di Pasquale Barba, infatti, hanno sconfitto con un netto 3-0 il Tau Altopascio, aggiudicandosi così il titolo nazionale. Gara perfetta quella dei gialloblù, sempre padrona del campo. L'equilibrio della gara regge fino al 18' del primo tempo, quando l'Urbetevere va in vantaggio: filtrante in area per Gennari, poi palla a Malaccari che appoggia in rete a porta vuota firmando l'1-0. La reazione del Tau è tutta in una conclusione fuori misura di Rocco, e al 28' i gialloblù trovano già il raddoppio: Malaccari ci prova da pochi passi trovando la respinta di Di Biagio e Gennari di testa realizza il gol del 2-0. Nella ripresa il Tau cambia ritmo e prende possesso del campo, senza però creare grossi problemi alla retroguardia dei ragazzi di Barba. A 8' dal termine l'Urbetevere suggella la vittoria con la rete del 3-0. È Botticelli, subentrato, a concludere di sinistro e realizzare il gol che chiude definitivamente la contesa. Dopo il fischio finale può partire la festa tricolore dell'Urbetevere, che riscatta così la sconfitta nella finalissima di due anni fa.