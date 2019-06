Vis Artena, il nuovo presidente è Alfredo Bucci

Artena - Con la stagione 2018/19 ormai archiviata la dirigenza Vis Artena ringrazia tutti quanti hanno contribuito a un’annata straordinaria. “Vorremmo ringraziare tutta l’organizzazione societaria e naturalmente le persone che vi hanno partecipato per il lavoro svolto con bravura, grande passione e puntualità. I nostri dirigenti Roberto Matrigiani, Cristian Calabrese e Andrea Angelucci; lo staff tecnico, ai quali va un ringraziamento speciale e un grande in bocca al lupo per il futuro. Inoltre, un ringraziamento a tutti i responsabili della scuola calcio”.

In aggiunta, la dirigenza della Vis Artena annuncia cambiamenti ai vertici societari: “Alfredo Bucci sarà il nuovo presidente della Vis Artena. Bucci sarà in grado di garantire la gestione della società garantendo la valorizzazione del settore giovanile. Roberto Matrigiani e Andrea Angelucci saranno i responsabili tecnici della prima squadra. Un grande in bocca al lupo al nuovo tecnico Stefano Campolo e al suo staff. Un grandissimo in bocca al lupo e un benvenuto va ai nuovi arrivati responsabili del settore giovanile, Aurelio Pennese, Marco Conti, mister Ciotoli e mister De Cinti. L’obiettivo societario per la stagione 2019/2020? Sicuramente fare bene con la prima squadra. Inoltre, il nostro obiettivo primario è quello di puntare sui giovani: crescere nel settore giovanile e nella scuola calcio e cercare di creare un ambiente ancora migliore rispetto allo scorso anno. Inoltre, con Alfredo Bucci e il direttore generale Cristian Calabrese vorremmo avvicinare all’Artena calcio gli imprenditori locali, per un rapporto che deve andare oltre il semplice contratto pubblicitario”.