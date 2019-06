Ottavia, Massimo Mignogni si presenta: “Sarò una spalla per i tecnici”

Roma - Una nuova figura in via delle Canossiane, anche se è un volto noto. Una figura che servirà per dare maggior spinta ad un settore giovanile in costante crescita. Parliamo di Massimo Mignoni, che l'Ottavia ha individuato come elemento per poter offrire ai tecnici delle varie formazioni l'appoggio che serve nelle varie situazioni durante gli allenamenti. “Conosco Mirko Federici, con il quale ho già lavorato – esordisce – e sono pronto a mettermi a disposizione di tutti. Dopo diverse stagioni vissute ad alti ritmi mi è piaciuta la proposta che mi ha fatto la società: rimanere in campo pur senza andare in panchina. Il mio compito sarà quello di assistere i vari allenatori senza ovviamente prevaricare le loro scelte, essere una figura di riferimento in caso di necessità. Seguire, ad esempio, un ragazzo in particolare durante una sessione, oppure fornire una spalla sulla quale possano appoggiarsi per avere un parere. Tolto Federici, con cui ho davvero un bel rapporto sia professionale che umano, sto pian piano conoscendo tutti gli altri tecnici dell'Ottavia più da vicino. Mi stanno facendo un'ottima impressione, sia tra i più esperti che quelli più giovani. Ognuno ha le sue visioni e stando insieme a loro posso arricchirmi. Non penso di avere una particolare propensione o caratteristica specifica come allenatore, però se proprio dovessi indicare una parte del campo in cui potrei dire la mia con più qualità penso al reparto offensivo, visto che nella mia carriera (anche tra i professionisti ndr) ho giocato come attaccante”.