Borgo San Martino, Morasca è il primo colpo del mercato

CERVETERI - Da lunedì si inizierà a parlare, questa volta ufficialmente, dei nuovi acquisti del Borgo San Martino. Fondamentale sarà il nome dell'allenatore, il cui volto sarà reso noto i primi di Luglio. Si sta componendo la rosa dei giallo neri, affidata al diesse Massimiliano Discepolo ( foto di Roberta Buzzonetti) che sta lavorando. dopo una breve vacanza a Gallipoli, per regalare ai tifosi una formazione competivia, senza nascondesi per salire di categoria. In ogni reparto, infatti, saranno inseriti tasselli sia giovani che di esperienza. Per la difesa arriva Carlo Morasca, nome di garanzia ed esperiena cha ancora riesce a dare del suo meglio. "Sì, con Carlo abbiamo , con una stretta di mano , definito il suo arrivo - spiega Discepolo - è un giocatore che nonostante non sia più giovane ha un grande bagaglio avendo per anni giocato tra Eccellenza e Promozione , disputando degli ottimi campionati. Stiamo valutando altri nomi, e soprattuto attendiamo la risposta di un allenatore che un lusso per queste categoria. In settimana speriamo che ci dia la conferma e inizieremo a comporre la rosa. Posso dire che grazie al lavoro con i vertici societari, la famiglia Lupi che ringrazio per la fiducia, stiamo allestendo una formazione per competere al salto di categoria. Sarà una squadra giovane, sospinta dall'esperiena di qualche senatore. Un mix giusto per spingerci verso il traguardo che siamo prefissati". Intanto dopo un breve periodo di degenza ospedaliera è ritornato e accolto con grande entusiamo il patron Sergio Lupi.