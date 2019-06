Tarquinia, è Blasi il nuovo allenatore

TARQUINIA - Il Tarquinia ha ufficializzato il nome del nuovo tecnico: si tratta di Roberto Blasi, 40 anni: è una soluzione interna dal settore giovanile. Queste le prime dichiarazioni di Blasi: "Essere stato chiamato a guidare questa squadra, questi colori, è per me un orgoglio ed una grande felicità. Ringrazio la società per la stima, che cercherò di ricambiare. Sicuramente l’impegno sarà massimo: io, come sempre, ce la metterò tutta. Speriamo arrivino anche i risultati, ma già allenare un gruppo così è motivo di grossa soddisfazione”. Al suo fiano, il confermato Salvatore Distefano. Nei prossimi giorni saranno ufficializzati i movimenti di mercato in una rosa che sarà confermata in blocco, ad eccezione degli annunciati addii del capitano e presidente Marco Bellucci e di Mario Seripa, già entrambi impegnati in ruoli nella struttura dello staff del Tarquinia.