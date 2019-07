ANAGNI - Prosegue la campagna di rafforzamento del Città di Anagni in vista della prossima stagione di Eccellenza: "La società Città di Anagni Calcio è soddisfatta di comunicare la conferma per il quarto anno del fantasista classe ’95 Gino Flamini. Con questo comunicato cogliamo l’occasione per augurare a Gino un anno ricco di successi con la maglia biancorossa" recita il comunicato del club.

