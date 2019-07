Flaminia, arriva il trequartista Boldrini

CIVITA CASTELLANA - Un nuovo arrivo e due conferme in casa della Flaminia calcio Civita Castellana. E’ stato tesserato il trequartista, Michele Boldrini. Perugino classe '85, sino a pochi giorni fa era in forza al Monterosi, dove nella passata stagione ha collezionato quattordici presenze e realizzato sei reti. Ottimo palleggiatore e abile nel servire assist ai compagni: in neo trequartista della formazione allenata da Francesco Punzi vanta una lunga esperienza in Serie C con le maglie di Pisa ( ha vinto il campionato di serie C), Perugia, Gubbio, Pistoiese, Spezia, Pavia, Poggibonsi e Reggiana, poi ha giocato campionati da protagonista anche in Seil grrie D tra cui la Viterbese ( dove ha vinto il campionato di serie D), Campobasso, San Sepolcro, Battipagliese, Lupa Castelli Romani (altro campionato di serie D), Matelica, L’Aquila oltre al Monterosi. “Ho scelto la Flaminia Civita Castellana – ha detto il centrocampista - poiché ha un progetto importante messo in cantiere da una società seria e preparata e guidata da dirigenti che sanno il fatto loro. Qui c’è il futuro!". La trattativa per il trasferimento del giocatore è stata portata avanti dal diesse Gigi Coni. Hanno firmato e pertanto entrano nella lista dei giocatori confermati, anche l’attaccante Alessandro Morbidelli, classe 89, 32 gare in rossoblù nella scorsa stagione e sei gol all’attivo e il difensore Gian Marco Carta, classe 91, trentacinque presenze e sei gol. “Con grande soddisfazione – dice il tecnico Francesco Punzi – accogliamo l’innesto di Boldrini e cosi come per Nohman siamo pronti a lavorare affinché possa esprimere il meglio della sue capacità. Quanto alle conferme di Mordidelli e Carta sono due elementi di garanzia e fondamentali per la rosa poiché possono facilitare l’inserimento grazie alla loro esperienza nel gruppo dei neo arrivati”.