Vicovaro, ufficiale: arriva Deodati alla corte di Mariani

VICOVARO - Il mercato della promozione ribolle: "L’Asd Vicovaro trova l’accordo con il giocatore Michele Deodati, ex Sant’Angelo Romano e sigilla il reparto difensivo... nell’attesa di poter ufficializzare i nuovi acquisti under. Giocatore d’esperienza che andrá a completare un reparto già importante. Facciamo un grandissimo in bocca al lupo a Michele per la sua nuova avventura in maglia verde/arancio" si legge sul sito del Vicovaro.

TUTTO SUI DILETTANTI LAZIO