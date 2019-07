Borgo San Martino: Indino, Esposito e Morasca, c'è il sì

CERVETERI - Sarà il campo di Aranova la prossima casa del Borgo San Martino che da Cerveteri si trasferirà sulla via Aurelia, dove si allenerà e giocherà le gare di campionato. Una decisone maturata poichè non ci sono gli spazi adatti per svolgere le attività, da quest'anno in aggiunta una formazione giovanile che richiede una struttura più ampia e disponibile. La società giallo nera ha trovato un accordo con il presidente dell'Aranova Andrea Schiavi con il quale c'è stata un'inesa immediata. Il diesse Discepolo non si ferma un attimo, ha avuto diversi colloqui e in queste ore dovrebbe chiudere con Morasca, Esposito e Indino. Sono i primi tasselli sui quali costruire la squadra con il tecnico Gabriele Rendina che ha tanti obiettivi di giocatori interessanti per il tipo di gioco che adotterà. Dello scorso anno rimarrano pochi, e quindi ci sarà da ricostrire una formazione dalle fondamenta. Un lavoro non facile, ma in anticipo rispetto ai tempi potrebbe sortire effetti positivi. La squadra si radunerà il 20 agosto ad Aranova dove inizierà la preparazione e nello stesso campo dopo una settimana sosterrà la prima sgambatura. Il campionato dovrebbe, ancora non è ufficiale , partire per la fine di settembre.

Nello De Nicola neo dg



Intanto il Borgo San Martino, continuando sulla via del rinnovamento si è assicurato un nome prestigioso in qualità di direttore genarale. Si tratta di Nello De Nicola , fino a due anni fa diesse del Como, dal passato denso di esperienze importanti. Ha ricoperto incarichi da dirigente a Cagliari in serie A, Pisa, Latina , Arezzo nel settore giovanile della Juventus. Una figura che rafforza l'organigramma societario, strutturaro per raggiungere ambiziosi risultati. De Nicola , tra l'altro, conoscce bene Rendina con il quale ha lavorato in alcune occasioni. La società giallo nera in procinto di ufficializzare i primi colpi di mercato proprio ieri ha reso noto il nome del tecnico, Gabriele Rendina che insieme a De Nicola e Discepolo si siederà intorno a un tavolo per sondare il mercato. Vogliomo giocare in anticipo, attuare le prime mosse e costruire una squadra a piacimento dell'allenatore. Giovane, con ragazzi determinati ad onorare la maglia. E, a dare manforte, almeno tre elementi di esperienza che arrivino da campionati superiori. Insomma a Borgo San Martino si pensa in grande, a piccoli passi il traguardo è la Promozione.



Il presidente Lupi: "De Nicola e Rendina una garanzia per il futuro"

In pochi giorni a Borgo San Martino, squadra di Prima categoria, si è composta la rosa societaria. L'ultimo arrivato Nelle De Nicola, un lusso per questi campionati, diventerà una pedina fondamentale per il futuro dei gialloneri. Il neo dg, un passato da diesse in società professionistiche, era già stato al Galli di Cerveteri nel 1992 quando da dirigente dell'Avezzano aveva affrontato il Cerveteri. La sua investitura è stata accolta con entusiasmo , per il giovane presidente Andrea Lupi è un acquisto eccellente. " Mai ci saremmo aspettati di poter convincere Rendina e De Nicola a lavorare con noi - ha riferito Lupi - credo che siano due nomi importanti, garanzia ed esperienza. Con loro vogliamo salire di categoria e improntare il futuro nel segno della crescita. Sia chiaro spese oculate, niente voli pindarici. Dobbiamo lavorare , sudare , e non farci intimorire dalla pressioni. Il nostro traguardo è la Promozione e in futuro creare un settore giovanile. In questi mesi siamo cresciuti di immagine, si parla di noi ovunque. Abbiamo puntato a un restyling della società, ogni giorno teniamo informati i nostri simpatizzanti. Ci vorrà del tempo, con i passi giusti e uno stile adeguato possiamo crescere molto di più"