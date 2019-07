Anzio, arriva il regista Francesco Prati

ANZIO - L'Anzio ha comunicato l'arrivo del regista Francesco Prati: "Si chiude con un grande colpo la prima settimana di calciomercato per l'Anzio. Il Direttore Sportivo Guido Zenga ha infatti trovato l'accordo con il centrocampista Francesco Prati, classe 1990, nell'ultima stagione alla Lupa Roma e , da dicembre, al Latina Scalo Sermoneta. Regista dalle doti tecniche indiscutibili, Prati è il profilo richiesto da mister Guida, intenzionato ad affidargli le chiavi del centrocampo. Cresciuto nel settore giovanile della Cisco Roma, esordisce in Eccellenza con l'Almas ma è alla Vis Artena che trova la sua dimensione ideale, disputando quattro stagioni con i rossoverdi e imponendosi come uno dei giocatori più forti della regione nel suo ruolo. Nella seconda metà della stagione 2015/16 passa al Colleferro e disputa la finale di Coppa Italia contro il Cassino, preludio alle esperienze a Pomezia e Anagni, col quale vince il campionato riportando i ciociari in Serie D nel 2018".