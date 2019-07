Real Monterotondo Scalo, ecco Passiatore

MONTEROTONDO - Il Real Monterotondo Scalo ha annunciato l'arrivo di Jacopo Passiatore, ex Crecas e Valle del Tevere, riportando anche le parole del nuovo arrivato: "Le prime sensazioni in relazione a questa nuova avventura non possono che essere positive. Sono entusiasta di questa scelta, felicissimo di far parte di questa Società e di questo gruppo che fino ad oggi ho potuto ammirare e rispettare da avversario. Cosa mi ha spinto a scegliere lo Scalo? Il mondo del calcio dilettante è piccolo, tra calciatori ci si parla e sicuramente l’impressione che ho avuto e confermata da altri in più occasioni è sicuramente la serietà. La serietà delle persone, dei dirigenti, della Società tutta e del progetto tecnico – sportivo. Il Real negli anni ha saputo costruire una bellissima realtà sportiva regionale e sono contentissimo di farne parte e di ritrovare nella squadra diversi amici. Obiettivi? A livello personale ovviamente spero di far bene, ripagare la fiducia del Club e del Mister cercando di esprimere al meglio le mie doti. Ovviamente tutto deve essere funzionale al gruppo, al gioco di squadra. Spero di poter dare il mio contributo, l’obiettivo è quello di lottare per le prime posizioni considerando sempre che oltre a noi ci sono altre diverse squadre attrezzate e con la stessa ambizione.”