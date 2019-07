Flaminia, confermato Fapperdue per la retroguardia

CIVITA CASTELLANA - Il difensore Fabio Fapperdue, classe 1991, è stato inserito nella lista dei confermati della Flaminia Calcio Civita Castellana. E’ stata sufficiente una stratta di mano tra il giocatore e il presidente Francesco Bravini per proseguire insieme. La carriera di Fabio è iniziata nel 2009-2010 con la Viterbese dove ha giocato per sei stagioni, poi è proseguita con la Sambenedettese, Foligno e infine nelle ultime due stagioni ha giocato con i toscani della Pienese. Dalla scorsa stagione è entrato a far parte della famiglia rossoblù dove ha collezionato trenta presenze. In tutto ha disputato in serie D 199 gare e realizzato 14 reti. “Sono pronto a dare il massimo per questa maglia anche nella prossima stagione – ha detto il difensore – ringraziamo la dirigenza e il tecnico Francesco Punzi per la fiducia nei miei confronti, che mi permette di restare a far parte di progetto ambizioso, farò del tutto per non deludere ne loro e ne i tifosi”. Per quello che riguarda invece i trasferimenti Luca Giuliani, centrocampista , classe 99, di ritorno da una buona stagione trascorsa con la Maglianese è stato girato ai cugini della Jfc Civita Castellana.

Settore giovanile

Il parco dei tecnici per la stagione 2019-20120 comprende: Fabio Tocci (Juniores Nazionale e coordinatore tecnico), Fabrizio Cioffi (allievi 2003), Luca Scrocca ( allievi 2004),Massimiliano Lucidi (Giovanissimi 2005), Alessandro Benedetti (Giovanissimi 2006), Mauro Fiata (preparatore atletico), Valerio Campana (preparatore atletico), Stefania Tardani( preparatore atletico) e Emanuele Di Giovanni ( preparatore dei portieri).

TUTTO SUI DILETTANTI LAZIO