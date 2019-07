Real Monterotondo Scalo, Baldassi ambizioso: "Dobbiamo lottare per il vertice"

MONTEROTONDO - Più che un nuovo acquisto, quello di Valerio Baldassi è un gradito ritorno a casa. Passati 2 anni dall’ultima stagione con il Real Monterotondo Scalo dove ha collezionato 14 gol nonostante la retrocessione,Valerio fu ceduto proprio alla Salernitana e successivamente alla Vis Artena in D dalla quale proviene. Ecco il suo pensiero: “Le sensazioni di questo ritorno sono ovviamente positive, sono molto felice di poter far parte di una società e di un gruppo importante come quello del Real Monterotondo Scalo. La mia scelta è stata dettata dalla serietà del club e dalle persone che rappresentano la Società, partendo dal Presidente passando per Mister, Direttore e compagni di squadra. Lo Scalo ha progetti importanti e ciò mi ha spinto a sceglierlo. L’obiettivo a livello personale è di far bene, ripagando la fiducia del Club e del Mister contribuendo a fare qualcosa di importante e dando sempre il massimo. Dobbiamo lottare per le prime posizioni e sono sicuro che lavorando questo obiettivo, questa ambizione è seriamente realizzabile".

TUTTO SUI DILETTANTI LAZIO