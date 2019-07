Vicovaro, Grassi saluta: si chiude un ciclo

VICOVARO - Sono bastate due stagioni per cambiare radicalmente faccia al Vicovaro. Con la chiusura del ciclo Vicalvi, riapertosi temporaneamente a dicembre per risollevare gli arancioverdi dopo i primi mesi deficitari nella gestione Lillo, il club dell’Aniene saluta un altro protagonista. Marco Grassi lascia il Tancredi-Berenghi e scrive la parola fine sull’avventura con il club di patron Maugliani. Dopo l'ultimo campionato, in cui è stato frenato in parte da un infortunio patito al termine della stagione precedente, il laterale offensivo classe ’87 finisce ufficialmente sul mercato. Diverse offerte sono già piovute addosso all’esterno ex Poli e Castelverde, pronto alla stagione del riscatto. Nell’ultimo spicchio di stagione Grassi aveva saputo conquistarsi a suon di prestazioni un ruolo importante nel Vicovaro. Da incorniciare la prima stagione in arancioverde: coast to coast indimenticabili, buon bottino di reti ed assist come se piovesse. Un altro addio di rilievo, al quale il neo tecnico Mariani sopperirà con Neroni e Petrucci, riportato nel ruolo originario.

