JFC Civitacastellana, prosegue la linea verde: ha firmato Falco

CIVITA CASTELLANA - "Siamo qui a presentare un altro giovane acquisto della JFC Civita Castellana. Giorgio Falco, nativo di Selci, classe 1999. Giorgio inizia la sua avventura calcistica nella scuola calcio della Pro Calcio Sabina dove ci sta dai 5 ai 13 anni. Si trasferisce poi nella realtà cittadina,svolge prima i Giovanissimi poi un anno di allievi nel Tor Di Quinto. Terminato il primo anno di Allievi,decide di tornare vicino casa così affronta il secondo anno alla Magliano Sabina. È proprio qui,al termine della categoria,che Giorgio fa il suo “salto di qualità” ed eccolo disputare un anno in Eccellenza all’Eretum Monterotondo. L’anno dopo Giorgio va alla Valle del Tevere,aggregato in Eccellenza si fa trovare pronto però a dare una mano anche alla Juniores. Terminate le due stagioni in Eccellenza eccolo tornare nuovamente alla Maglianese, questa volta in Promozione. Insomma, che dire, Giorgio per essere un classe 1999 vanta di un bel curriculum. La società, rosa e tifosi sperano in una buona annata e che Giorgio ci metta del suo per raggiungere gli obiettivi prefissati" si legge sul sito del club militante in Prima Categoria.

