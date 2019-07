Vjs Velletri, presi Fasulo e Giordani. Rinnova Bernardi

VELLETRI - Due nuovi arrivi e una conferma per la Vjs Velletri. La società ha infatti annunciato "di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Angelo Fasulo per la stagione 2019-2020. Il calciatore, centrocampista centrale, è un nuovo innesto per il reparto di mister Stefano De Massimi e ha disputato campionati di categoria superiore in diverse squadre". Comunicato anche "di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Yuri Giordani per la stagione 2019-2020. Il giocatore, esterno mancino, è un nuovo innesto e ha disputato campionati di categoria superiore in diverse squadre del Lazio". Infine, la conferma: "La Vjs Velletri comunica di aver raggiunto l'accordo con Alessandro Bernardi per la stagione 2019-2020. L'estremo difensore dello scorso campionato di Seconda Categoria è dunque una riconferma per la rosa di mister De Massimi, che prende sempre più forma tra riconferme e nuovi acquisti. Classe 1981, il portiere rossonero ha dei trascorsi con altre società di categoria come il Real Montefortino e il Giulianello".