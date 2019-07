Monterosi, presi Piroli e Sciamanna

MONTEROSI - Due volti nuovi annunciati dal Monterosi. La società ha annunciato l'arrivo di Danilo Pirolo e Jacopo Sciamanna. Piroli, classe 1989 ha commentato così: "Contento ed onorato di essere qui. Sono felice perché so che arrivo in una società ambiziosa e ben organizzata, uno dei club più importanti di tutta la D. Ho voglia di fare una stagione importante, motivato e carico per iniziare. Ritroverò con piacere Andrea Costantini che mi ha aiutato molto nella mia crescita prima a Pomezia e poi ad Ostia. E’ più di un compagno di squadra, sono felice di ritrovarlo. Ho giocato anche con Fabrizio Roberti col quale abbiamo fatto un bel campionato con l’Ostiamare. E’ un attaccante importante per la categoria”. L'altro ingresso è l'attaccante classe 1990 Jacopo Sciamanna, che si presenta così: "La voglia è quella di fare qualcosa d’importante a casa mia e ripagare la fiducia di presidente, direttore e mister. Ho girato tanto ma ora voglio davvero esprimermi nella mia terra. Tanta attenzioni su di me? Normale che su giocatori come me le responsabilità aumentano ma questo fa parte del gioco e sono pronto a prendermele ed aiutare anche i ragazzi più giovani. Arrivo in un ambiente non nuovo, praticamente già metà squadra la conosco. Non vedo l’ora di conoscere il presidente Capponi, da fuori vedo una persona molto attaccata alla squadra e che tiene molto a quello che fa".