Monterosi, confermato De Maio

Monterosi (Vt) - Luis Arturo De Maio sarà uno dei portieri del Monterosi anche per la prossima stagione. Per l'estremo difensore classe 2000 di origine italo-tedesca la conferma è arrivata dopo la buona parte di stagione nella quale De Maio si è messo in mostra con dieci presenze: “Sono molto felice di restare, ringrazio la società, il direttore ma soprattutto il tecnico dei portiere Fabio Morelli che ha contribuito al mio miglioramento. Spero di dare il massimo e contribuire al raggiungimento degli obiettivi societari. Lo scorso anno con Frasca davanti si partiva tutti da uno scalino inferiore ma ho cercato di rubargli qualche segreto anche con gli occhi. Quest’anno invece saremo tutti sullo stesso piano”. De Maio completerà la batteria di portiere insieme a Rocchi ed al neo arrivato Marcianò.