Tivoli, altro acquisto: ecco Capanna

TIVOLI - Prosegue la campagna di rafforzamento del Tivoli in vista del ritorno in Eccellenza. La sessione di mercato amarantoblu ha già regalato grandi colpi, ma mister Di Giovanni può contare su un altro arrivo di spessore. Ecco l'esterno difensivo classe 1996 Matteo Capanna, che arriva dalla Vis Artena. Questo il comunicato ufficiale del club: "E ringraziamo veramente tanto chi non ha esitato un attimo nel prendere in considerazione tutti i buoni propositi che la TIVOLI CALCIO sta cercando di realizzare. È quindi ufficiale, Matteo Capanna, difensore esterno vestirà nell’imminente prossima stagione i colori amarantoblu. Matteo, degno rappresentante di tutta una serie di principi e valori, fonda la sua credibilità calcistica nell’essere, diciamo semplicemente, riconosciuto come LA FRECCIA ROSSA. Grazie di cuore Matteo per aver immediatamente dato fiducia a tutto questo contesto che ci tiene particolarmente a ben figurare sotto tutti gli aspetti".