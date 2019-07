Ottavia, il nuovo portiere è Proietti Gaffi

ROMA - Con un comunicato ufficiale, l'Ottavia presenta ai suoi tifosi il nuovo guardiano della porta di Micco. "Continuano i colpi di mercato da parte del direttore generale Emanuele De Lieto Vollaro. Dopo i recenti arrivi di Iacob e Libertini, entrambi ex Villalba, oggi è il turno del nuovo numero 1 che difenderà la nostra porta. Si tratta del classe 1994 Francesco Proietti Gaffi. L’estremo difensore proviene dall’Astrea, ed in passato ha avuto diverse esperienze tra Serie C e Serie D, e anche col settore giovanile della Roma".

