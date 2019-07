Ssd Roma VIII, patron Valerio Virzi: “Prima categoria da vertice, giovanili promettenti”

Roma – Dopo aver affiancato la proprietà della Roma VIII nella passata stagione, Valerio Virzi nella prossima avrà un ruolo decisamente più pesante. Il giovane neo patron del club capitolino è molto carico per questa nuova avventura e non fa nulla per nasconderlo. “Non mi aspettavo che riuscissimo a costruire gruppi così competitivi sin da subito nel settore giovanile agonistico e a tal proposito vorrei ringraziare anche pubblicamente il presidente del Giardinetti Antonio Ranieri che è stato molto collaborativo. Abbiamo scelto di affidarci a personaggi dall’alto spessore come Claudio Dell’Uomo per l’agonistica e abbiamo fatto lo stesso anche per la Scuola calcio con l’arrivo di Fabio Bartoli, mentre presto potremmo coinvolgere nello staff anche un altro personaggio di spicco come Marco Di Chio. Grazie al loro lavoro e a quello dello staff di tecnici qualificati che li affiancheranno, siamo convinti di poterci togliere delle soddisfazioni importanti già a partire dalla prossima stagione”. Ambizioni che, ovviamente, avrà pure la Prima categoria. “Il direttore sportivo Roberto Fagotti è riuscito a trovare l’accordo con giocatori di grande qualità, alcuni dei quali scendono dalla Promozione. Inoltre il gruppo sarà allenato ancora da un tecnico preparatissimo come Fabrizio Fiaschetti e quindi ci sono tutti i presupposti per vivere una stagione da protagonisti: vogliamo stare ai vertici esattamente come accaduto due anni fa quando vincemmo sul campo il girone e per i noti fatti non potemmo fare il salto di categoria”. Proprio sulla base di quel cattivo ricordo, Virzi è chiarissimo su un aspetto. “Non accetteremo alcun errore di comportamento da parte di nessuno: chi non si adeguerà verrà allontanato. Il nostro è già un quartiere “discriminato” e giudicato a prescindere, quindi tutte le selezioni che rappresenteranno la Roma VIII dovranno essere impeccabili. Stiamo cercando di creare un “cioccolatino” all’interno della realtà di Tor Bella Monaca, questo club ha un’alta funzione sociale e ha tutte le intenzioni di portarla avanti con forza”. Chiusura con una curiosità: Virzi, che in passato ha vestito le maglie di Casilina, Tor Sapienza e Lupa Castelli, si allenerà col gruppo della prima squadra. “L’ho fatto già l’anno scorso ed è un modo come un altro per stare vicino ai ragazzi, anche se ovviamente lo farò soprattutto per divertirmi e rimanere un po’ in allenamento”.