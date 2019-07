Ladispoli, Zeoli: "Siamo una squadra giovane, ma motivata"

LADISPOLI (RM) - È un obiettivo ambizioso quello del Ladispoli che verrà: riempire di tifosi lo stadio. A giorni partirà la campagna abbonamenti per la prossima stagione, con l'introduzione di diverse novità. A cominciare dai prezzi, che saranno popolari e, inoltre vedrano sconti per famiglie e anziani. "Ancora D più", questo lo slogan usato dal club per avvicinare e coinvolgere i tifosi, per renderli il dodicesimo uomo di una squadra che vuole far ben. La società sta individuando anche prezzi simbolici, e il neo direttore generale Maurizio Maria Urso ha già messo in moto la macchina organizzativa: obiettivo raggiungere quota 400 abbonati. Nei giorni scorsi si sono concluse le riprese dello spot che vedrà protagonisti tifosi e attività commerciali cittadine, con l'allestimento di un set per le vie di Ladispoli. Insomma proprio come un club di Serie A. "A nostro avviso è una formula vincente – afferma Urso -, visto che ha riscosso un bel successo anche lo scorso anno. Stiamo studiando come arrivare alla gente, per scuoterla: abbiamo bisogno di loro, senza tifosi non si va da nessuna parte. Vogliamo giocare con la nostra gente, vogliamo che siano partecipi e attivi alle nostre iniziative. La campagna abbonamenti si fonda su elementi preziosi e imprescindibili: prezzi popolari e squadra convincente. Poi sarà il campo a deciderne le sorti. Ladispoli è una città che per molti anni ha vissuto la sua squadra di calcio in modo distaccato, ma da qualche anno la passione si è riaccesa. Noi – rivela Urso - vogliamo portare più giovani allo stadio, per farli innamorare di questi colori, così come fanno i nostri ultras che ci seguono ovunque, pur avendo mille difficoltà, sottraendo tempo alle loro famiglie. Il primo obiettivo è questo, trasformare il nostro stadio in un catino pieno di tifosi".

La squadra intanto sta prendendo forma: per fine luglio è previsto il raduno all'”Angelo Sale", con una settimana di lavoro in casa prima della partenza per Rivisondoli, dove i rossoblù rimarranno dieci giorni. Il neo allenatore Michele Zeoli, all'esordio in serie D, è stato accolto positivamente dalla tifoseria che attende trepidante di vedere all'opera il Ladispoli: “Da calciatore ho giocato in città importanti, sono abituato ad avere l’affetto della gente - racconta il tecnico - e sono il primo a sostenere che l’arma in più del Ladispoli saranno i suoi tifosi. La nostra è una squadra giovane, ma motivata. Ci servirà però ricevere la spinta giusta. La società non ha bisogno di presentazione, é solida e preparata, non ci fa mancare nulla e sono convinto che, con queste iniziative, porterà tanti tifosi a riempire il nostro stadio”.