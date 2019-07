Trastevere, Bassini rinforza la difesa

ROMA - Con un comunicato sul suo sito ufficiale, il Trastevere ha presentato l'ultimo innesto per la sua difesa: "L’Asd Trastevere Calcio 1909 è lieta di comunicare l’accordo con il calciatore Gianmarco Bassini. Il difensore centrale, classe 1994, ha disputato l'ultimo campionato di Serie D con la maglia del Picerno, vincendo il girone H. Dopo la trafila nel settore giovanile della Lazio, la sua carriera nei dilettanti inizia con il Fidene, per poi proseguire al Matera, con la vittoria del campionato di Serie D (sempre girone H). Successivamente approda in Serie C dove colleziona 11 presenze tra Benevento prima, e Ischia poi. Nelle ultime stagioni ha sempre giocato in Serie D, con le maglie di Rieti, Lumezzane e Monticelli".

