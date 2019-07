Città di Paliano scatenato: due innesti e un rinnovo

PALIANO - Il Città di Paliano continua a rinforzarsi in vista della prima storica apparizione in Eccellenza. La società biancorossa acquista altri due giocatori annunciando anche una riconferma. Partendo proprio da quest'ultima, si tratta del classe '99 Manolo Ronci, professione esterno. Passando poi ali volti nuovi, sono ufficiali gli ingaggi dei centrocampisti Filippo Ceccaroni (classe 2001) e Gianluca Raho, un '99 di grandissimo talento che ha vestito in passato le maglie di Monterosi e Villalba.

