Eretum Monterotondo, presi tre giovani talenti

MONTEROTONDO - Il tecnico dell'Eretum Monterotondo Gregori potrà contare su tre validi giovani per la prossima stagione: Lorenzo Lelli, Diego Pileri e Alessio Bellagamba. Il primo, centrocampista classe 1999, arriva dalla Valle del Tevere. In carriera ha vestito le maglie di Pistoiese, Ternana e Viterbese. Il secondo, centrocampista classe 2001, ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile del Rieti, prima di trasferirsi alla Valle del Tevere, squadra in cui ha militato nelle ultime due stagioni. Il terzo, difensore centrale classe 2001, è cresciuto nelle giovanili del Monterotondo Calcio prima di trasferirsi all’Accademia Calcio Roma. Nella scorsa stagione ha vestito le maglie prima dell’Olimpia Agnonese in serie D e poi del Rieti.

TUTTO SUI DILETTANTI LAZIO