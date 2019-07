Monterosi, Mastrantonio rinnova

MONTEROSI - Valerio Mastrantonio ha deciso di proseguire la sua avventura con la maglia del Monterosi dopo una superba stagione da 36 presenze, condite da 4 gol. Il centrocampista classe 1999 rinnova il suo rapporto col club del presidente Capponi che ha creduto in lui dopo l’esperienza alla Primavera del Frosinone e l’ha lanciato tra i grandi: “Di sirene ne ho avute tante ma solamente il Monterosi si è dimostrata l’unica società pronta a credere in me come nella passata stagione. So come si lavora qui e conosco il progetto della società. Non posso negare che ad accelerare la mia scelta c’è un rapporto particolare con mister D’Antoni che si è mantenuto anche dopo l’anno di Primavera a Frosinone. Ringrazio il club per la fiducia e per la possibilità di allenarmi anche in questi giorni prima della firma”.

TUTTO SUI DILETTANTI LAZIO