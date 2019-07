Guidonia, Di Donato è il nuovo tecnico

GUIDONIA - È Gabriele Di Donato il nuovo tecnico del Guidonia, che si appresta ad affrontare il campionato di Promozione per il settimo anno consecutivo. Classe 1977, Di Donato è all'esordio come allenatore di una prima squadra. Da calciatore, una brillante carriera tra Serie D ed Eccellenza, categoria nella quale ha conquistato molti titoli, tra i quali una Coppa Italia con il Villanova e un campionato con l’Ostiamare. Ha il record di presenze nella massima categoria regionale: ben 438. Da tecnico ha mosso i primi passi al Villalba Ocres Moca 1952 allenando Giovanissimi e Juniores. “Sono molto felice ed onorato di entrare a far parte della famiglia del Guidonia. A convincermi sul nuovo progetto è stata la proprietà. Il direttore sportivo Michele Di Rella mi ha cercato ogni giorno, chiamandomi anche alle 7 e 30 di mattina. Ho visto molta correttezza e sono stato accontentato alle prime richieste. Sento la vicinanza del presidente Giuseppe Bernardini e spero di riuscire a ripagare la sua fiducia. Ai sostenitori chiedo di darci fiducia perché siamo già al lavoro e le sorprese non mancheranno, accompagnare magari dal bel gioco”, le prime parole di Di Donato da allenatore del Guidonia. Arrivano anche tre rinforzi. Firmano per il Guidonia il difensore Davide Madia (classe 1997, terzino destro), il centrocampista Alessio Grosso (classe 1989, proveniente dal Giardinetti ed ex Primavera della Lazio) ed il talentuoso Alessio De La Vallèe.

