Nettuno, ingaggiati Nanni e Di Gregorio

NETTUNO - Uno due sul mercato per il Nettuno che si assicura le prestazioni di Di Gregorio e Nanni. Di seguito i comunicati stampa del club: "Grande colpo per l’Asd Nettuno, il ds Cosmi porta a indossare i colori verdeblu Gianluca Nanni, giovane promessa del calcio Anziate dopo un anno trascorso con l’Anzio calcio a 5, decide di tornare sul rettangolo di gioco e sposa la causa nettunese. Siamo sempre operativi e lo facciamo con un altro innesto importante per rafforzare la difesa verdeblu, Matteo Di Gregorio è un nuovo calciatore dell’Asd Nettuno, dopo aver vinto un campionato di promozione con il Lavinio Campoverde e una bella stagione con il Montello Calcio, torna a lottare per il suo paese".

TUTTO SUI DILETTANTI LAZIO