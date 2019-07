Ostiamare, 2-0 alla Vis Artena in amichevole

OSTIA - Un gol per tempo e l' Ostiamare di Scudieri bagna con una vittoria, nel secondo test match stagionale disputato contro la Vis Artena, la prima uscita stagionale davanti al pubblico amico dell' Anco Marzio. Dopo la bella prestazione contro la Ternana, in quel di Cascia, l'undici lidense conferma la bontà del lavoro che sta facendo, in questa prima fase di preparazione. Buoni i ritmi, ottimo l'approccio alla gara, ma sopra tutte le cose va rimarcato lo spirito di squadra che si sta formando, pian piano: "Sono soddisfatto della prova dei ragazzi - così mister Scudieri - e della grande applicazione di tutti, a partire dai più. Sicuramente c'è chi deve lavorare di più, perchè magari lo scorso anno ha giocato di meno, ma sono davvero contento per come si stanno comportando tutti i ragazzi. Si sta pian piano formando uno spirito di squadra, aspetto fondamentale per la stagione che andiamo a vivere".

Buone sensazioni per i biancoviola

Arriva poco dopo la mezzora il gol del vantaggio biancoviola. Lo firma De Sousa, bravo a girarsi in area e a concludere. Vano il tentativo di salvataggio della difesa di mister Campolo. Sempre nel primo tempo, Tortolano, tra i più attivi, colpisce una traversa clamorosa su piazzato. Nella ripresa la consueta girandola di cambi, ma è ancora l' Ostiamare a colpire: azione intraprendente di Pedone, scambio delizioso con Ferrari che conclude a rete, la sfera respinta dal portiere ospite torna sui piedi del centrocampista lidense che insacca per il 2 a 0 definitivo. Buone sensazioni anche in questa giornata lidense, con la nota positiva ulteriore del ritorno in campo, dopo quasi un anno di assenza, di Petrini, altro nuovo volto in squadra, che ascolteremo nella video-intervista realizzata a fine match insieme a bomber De Sousa. Appuntamento, ora a Sabato 3 Luglio, alle 18, per una nuova amichevole: i lidensi saranno di scena all'Anco Marzio, contro il Morandi.

