Colleferro, panchina affidata a Battistelli

COLLEFERRO - C'è un nuovo allenatore in casa del Colleferro. Il club rossonero ci comunica di aver raggiunto l'accordo definitivo con il tecnico che guiderà i rossoneri nella stagione 2019/20. La notizia era già nell'aria ed ora diventà ufficiale: panchina ad Antonio Battistelli. Lepini che ripartono dunque dal giovane allenatore che in passato ha avuto modo di confrontarsi anche con i Professionisti ricordando le esperienze con Lupa Roma e soprattutto con la Reggina, dove è stato l'allenatore in seconda nella stagione 2017/18. I rossoneri si ritroveranno domani per iniziare la preparazio e sportiva.

