ANITRELLA - L'Anitrella ufficializza l'ingaggio di Alessandro Vona. Diciassette anni ma una grande presenza in area di rigore, come testimoniano le esperienze passate tra Castelliri e Pro Calcio Isola Liri, società nelle quali ha trascorso gli anni del settore giovanile: 37 reti nell'Under 15 e trionfo provinciale, 15 firme nell'ultima parentesi divisa tra Under 16 e 17. Vona si prepara a grandi bataglie con la maglia a scacchi neroverdi addosso.

